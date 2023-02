Lyon : création d'une unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatrique

Le centre, spécialisé dans la lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, dit avoir bénéficié d'une enveloppe de 500 000 euros, financée par l'ALBEC, pour pouvoir mettre en place une équipe pendant les cinq prochaines années.

L’objectif de cette nouvelle unité est de réaliser des études quantitatives et qualitatives sur le terrain, au contact des jeunes patients, âgés de 0 à 25 ans, et de leur famille. Elle a l’ambition de travailler sur trois grands axes : l’exploration des besoins et attentes du patient et des proches-aidants, l’évaluation de l’impact des équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques (parcours de soins, qualité de vie…) et l’évaluation des approches thérapeutiques dans un deuxième temps.

Les études cliniques seront réalisées au niveau régional et national, et des partenariats avec d’autres hôpitaux et équipes ressources se mettront en place.

"Il existe beaucoup de données et de pistes à explorer dans les soins palliatifs pédiatriques. Cette nouvelle unité permettra donc de structurer les recherches avec l’objectif de définir des standards nationaux pour améliorer l’accompagnement des jeunes patients et leurs proches", indique le centre Léon Bérard dans un communiqué.