Lyon : une équipe au Centre Léon Bérard tente de percer les secrets du mélanome

Geneviève Tachon est bénévole à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), présidente de la branche AURA. La fondation (co-créée en 1947 par le père du chanteur Michel Berger : le génial mais instable Pr Hamburger) a des salariés au siège à Paris, mais le moins possible pour limiter les coûts de gestion et affecter le pourcentage le plus élevé possible des dons, legs et autres mécénats à la recherche médicale.

Geneviève Tachon, lyonnaise donc et psychologue de formation, a rendez-vous cet après-midi avec Julie Caramel, sur le site du centre Léon Bérard. Cette dernière co-dirige au sein du Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, une équipe de recherche focalisée sur le mélanome, un type de cancer de la peau particulièrement agressif.

Un jeune médecin dermatologue, Felix Pham, entame une thèse qui sera financée pendant trois ans par la Fondation, et dont le sujet vise à mieux comprendre pourquoi certains mélanomes vont récidiver dans les années qui suivent la chirurgie.

Geneviève Tachon suit ça de près, même si les sujets sont assez complexes : "Heureusement que j’ai des scientifiques avec moi pour suivre les dossiers scientifiques".

Mais Julie Caramel a l’habitude de parler à ceux qui la financent (Ligue, ARC, FRM) et d’expliquer les enjeux et les succès de la recherche. Le développement de stratégies d’immunothérapie contre le cancer, récompensé par le prix Nobel de médecine en 2018, a en effet révolutionné la prise en charge des patients, en permettant de réactiver les lymphocytes T du système immunitaire pour qu’ils tuent les cellules cancéreuses.

Pour Julie Caramel ces traitements ont marqué une révolution : "Les médecins ont enfin des traitements efficaces à proposer aux patients atteints de mélanome métastatique, même si la moitié seulement des patients répondent à ce jour".

Un enjeu majeur repose sur le diagnostic précoce, car opéré suffisamment tôt, près de 80% des mélanomes ne rechuteront jamais. Mais comment faire pour les 20% restants ? La thèse que dirige Julie Caramel et que finance la FRM a pour but de comprendre en examinant au niveau moléculaire les tumeurs retirées aux patients, si des traits distinctifs permettent de prédire le risque de rechute, afin de personnaliser le suivi et le traitement des patients.

Pour mener ce travail extrêmement complexe, l’équipe plasticité du mélanome peut compter sur des équipements technologiques couteux mais très puissants (une seule analyse d’échantillon coûte plusieurs milliers d’euros) acquis par le Centre. Notamment une méthode appelée transcriptomique spatiale, qui permet de classer et recomposer spatialement toutes les cellules contenues par une tumeur cancéreuse.

Charge à l’équipe de Julie Caramel de déchiffrer comment transformer cette somme de données en une compréhension accrue du risque de rechute. Un travail de romain, mais dont le résultat pourrait changer le destin de beaucoup de malades.

@lemediapol