Fédération française de tennis : accusé de management brutal, le lyonnais Gilles Moretton apporte un démenti formel

Mediapart et RMC Sport ont révélé une ambiance de travail délétère au sein de la FFT dirigée par le lyonnais Gilles Moretton, accusé de "tsunami social" et d'avoir instauré une "république de la terreur".

De quoi pousser le dirigeant à démentir formellement ces accusations, dans une lettre adressée ce mardi aux membres du Conseil Supérieur du Tennis : "Ces accusations traduisent une profonde méconnaissance non seulement des faits, mais aussi de la manière dont fonctionne la FFT, et une volonté de nuire à notre Fédération. Je tiens à le réaffirmer avec force : notre organisation agit, en toutes circonstances, dans le respect total de la loi et du droit du travail, dans le respect des personnes et en cohérence avec les valeurs du sport, qui nous sont chères. J'assume être un président exigeant. Je l'ai souvent dit : la bienveillance n'exclut ni l'exigence, ni la rigueur".

De nombreux témoignages anonymes décrivent une ambiance "toxique" et un "malaise permanent". Entre 112 et 130 départs auraient été constatés depuis l'arrivée de Gilles Moretton. Ce dernier a assuré avoir lancé une contre-enquête : "Après avoir procédé à l'audition de toutes les personnes concernées par les faits allégués, les enquêteurs ont rendu le 23 février des conclusions sans ambiguïté, réfutant les accusations formulées. Si le style de management est franc et direct, et basé sur la culture du feedback, aucune situation de harcèlement moral, aucune atteinte au droit des personnes, à leur santé et sécurité physique et mentale n'a été mise au jour par les enquêteurs envers les salariés ayant alerté le CSE, ni plus généralement envers les salariés de la FFT".

"En l'absence de toute substance, je suis réellement confiant sur le fait que nous pourrons bientôt tourner la page de ces soi-disant « scandales » créés de toutes pièces par quelques-uns en mal de politique et de sensationnel faisant un amalgame avec d'autres fédérations sportives", conclut Gilles Moretton.