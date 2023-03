Lyon : des squatteurs jugent leur expulsion illégale

Le jugement a été mis en délibéré pour le 14 mars car l’histoire est loin d’être simple. Plus d’un an en arrière, des squatteurs se sont installés dans un immeuble laissé à l’abandon dans la rue des Tuileries du 9e arrondissent de Lyon.

Le propriétaire a été averti quelques mois plus tard par le voisinage qui devait subir des cris, des disputes, de la musique techno à haut volume et une piscine hors-sol qui a été installée sur le toit. Fin janvier 2023, l’immeuble a été barricadé et placé sous surveillance.

Lorsque l’un des squatteurs a voulu rentrer à l’intérieur, la serrure a été changée et des policiers l’ont empêché de pénétrer dans l’immeuble. Mais le jeune homme avait encore des effets personnels dans son logement qu’il n’a pas pu récupérer.

5000 euros réclamés par le plaignant

Si les squatteurs occupaient bien les lieux "sans droit ni titre", l’un d’eux présent au tribunal considère qu’il a été expulsé illégalement avant la date butoir du 31 mars décidée au préalable par la justice. De fait, il réclame 5000 euros de dommages et intérêts et espère pouvoir occuper de nouveau l’immeuble le temps de trouver un autre logement.

De l’autre côté, l’avocat du propriétaire a réclamé 512 000 euros de réparation et a demandé une condamnation de 3000 euros de dédommagement pour procédure abusive contre les deux plaignants.