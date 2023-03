Quels sont les meilleurs brunchs de Lyon ?

Comment ne pas résister au brunch du dimanche ? Ils sont nombreux à Lyon, d'autant que la plupart de ces repas bien copieux sont à réserver avec un peu d'avance. La rédaction vous propose de découvrir sa sélection testée et approuvée.

Tomé

Un mélange parfait entre un salon de thé et la petite cantine asiatique. La formule brunch à 24 euros, proposée le week-end, est composée d’une assiette salée, d’un dessert et d’une boisson chaude (café et thé à volonté). A déguster : des croquettes japonaises au bacon et pomme de terre ou leur fameux croque Nippon au saumon fumé et au cheddar sans oublier un granola maison, un babka chocolat noisette ou encore un pain perdu en dessert...

Pimprenelle

Qui n'a jamais entendu parler de Pimprenelle en Presqu'île ? Un brunch très copieux à 29 euros avec... (Lire la suite sur Lyon Femmes)