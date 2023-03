Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (18 et 19 mars)

Les Mains Vertes !

Le printemps arrive ! Pourquoi ne pas venir profiter des plaisirs de la nature ce week-end à l’occasion des Mains Vertes, le marché de créatrices du collectif Les Mains. Une quarantaine d’artisanes de la région seront présentes et proposeront aux visiteurs des collections sur le thème de la flore et de la faune sans oublier des produits éco-responsables. La nature sera à l’honneur à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche du côté d’In-Sted dans le 3e arrondissement. Plus d’informations ici



Lyon Whisky Festival !

Rendez-vous au Palais de la Bourse de Lyon pour la quatrième édition de l’évènement. Le Lyon Whisky Festival se déroulera samedi et dimanche et proposera une plongée dans l’univers du whisky pour les particuliers et les professionnels. Au programme : un espace de dégustation, des conférences, des ateliers, des masterclasses, une boutique, une librairie. Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération… Plus d’informations ici



Les Foulées de Villeurbanne !

Ce dimanche sera sportif du côté de Villeurbanne. Les Foulées de Villeurbanne sont de retour avec plusieurs parcours : 5, 10 ou 21 km chrono, 4 km de marche ou encore 1,2 kilomètre pour les enfants… Il y en aura pour tout le monde. A noter la présence d’un village santé sur l’avenue Henri-Barbusse avec des animations. Toutes les informations sur l’évènement ici

Super dimanche : super bien-être !

C’est l’occasion de prendre soin de soi ! Rendez-vous ce dimanche à Heat Lyon dans le quartier de Confluence pour une nouvelle édition du Super Dimanche placée cette fois-ci sous le signe du bien-être. Coiffeur, massage, barber, plantes et friperie seront au programme de 12h à 19h. Plus d’informations ici



Vide-grenier des Montchatois !

Direction ce dimanche la place du Château dans le 3e arrondissement pour un vide-grenier organisé par le collectif de Montchat. L’occasion de venir chiner et de faire de bonnes affaires. Le rendez-vous est donné de 8h à 18h. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici



Spring market des créatrices lyonnaises !

Les beaux jours pointent le bout de leur nez. Pourquoi ne pas aller découvrir le Spring Market des créatrices lyonnaises. Direction l’hôtel Campanile Lyon Part-Dieu (rue Maurice-Flandin) ce samedi de 11h à 18h. A retrouver : des cosmétiques BIO, des accessoires et vêtements pour les enfants, des illustrations, des compositions florales, des bougies… L’entrée est gratuite. Toutes les informations ici



Vide dressing de printemps chez Happy Sisyphe !

C’est le moment de faire du tri et de renouveler sa garde-robe. Bonne nouvelle puisque la boutique et salon de thé Happy Sisyphe (20 place Carnot) dans le 2e arrondissement organise jusqu’à samedi un vide dressing de printemps avec des vêtements et des chaussures de seconde main à saisir à prix tout doux. Entrée libre. Plus d’informations ici



Rendez-vous avec les créateurs "Pas-sages" Thiaffait !

"Ecrivons ensemble la suite de l’histoire du passage Thiaffait". Le message est clair ; les acteurs du Passage Thiaffait invitent les Lyonnais à célébrer l’arrivée des beaux jours à l’occasion d’un évènement convivial. Le rendez-vous est donné ce samedi de 14h à 20h pour découvrir les différentes boutiques sans oublier une tombola. Plus d’informations ici