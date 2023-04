Bouchon vegan, tirer le Gros Caillou à la catapulte : les poissons du 1er avril à Lyon

Puisque ce 1er avril 2023 tombe un samedi, pas sûr que beaucoup jouent le jeu.

Comme l'an dernier, Rémi Zinck a dégainé le premier en annonçant avoir trouvé une utilité au nouveau Gros Caillou récemment découvert : il servira de munition pour "la catapulte des Gones, une nouvelle attraction que les Lyonnais pourront découvrir en octobre lors de la Vogue des Marrons". Le maire EELV du 4e arrondissement ne précise pas si le caillou est ensuite rapporté sur le Plateau en vélo-cargo.

#Lyon4 Après réflexion, le "petit caillou" nouvellement découvert à la #CroixRousse sera utilisé pour la "catapulte des Gones", une nouvelle attraction que les lyonnaises et lyonnais pourront découvrir en octobre lors de la Vogue des marrons. pic.twitter.com/EeLJ15bnkK — rémi zinck (@RemiZinck) March 31, 2023

Du côté de Saint-Genis-Laval, la maire Marylène Millet a décidé de parodier les Voies Lyonnaises des écologistes en Voies Navigables pour "encourager les déplacements en canot dans la Métropole". Et pour lancer le mouvement, l’élue déclare avoir entamé des discussions avec l’Etat pour "modifier l’A450 et la rendre navigable sur la partie saint-genoise". L’A450 deviendrait ainsi "la première autoroute à poissons du monde". Hâte de relayer des vidéos de canotafeurs qui insultent des pénichards.

Le maire de Saint-Priest a été la victime de la farce la plus répandue en ce jour particulier : un poisson scotché dans le dos.

Les joies du 1er avril 😉 et en plus ils ont du goût, il est bleu ! pic.twitter.com/rgyjly22rH — Gilles Gascon (@GillesGascon) April 1, 2023

La Convergence vélo encadrée par des Border Collie ? C’est l’idée qui a germé dans l’esprit de La Maison du Vélo Lyon. Tel des moutons, les cyclistes en famille ou entre amis défileront dans Lyon le 14 mai avec des chiens qui rabattront ceux qui sortiront du groupe.

💡 Cette année, nous expérimentons : des chiens de berger de type Border Collie ont été entrainés pour encadrer les cortèges de la #Convergence vélo !



Venez en famille ou entre amis à cet évènement incontournable le 14 mai pour voir ces braves toutous !#convergence2023 pic.twitter.com/tvEfXKcz0U — La Maison du Vélo Lyon (@maisonvelolyon) April 1, 2023

Le site Lyon City Crunch est un habitué des poissons d’avril bien réalisés. Ce samedi, il propose un article sur le premier bouchon vegan de Lyon : Au Bouchon Vert. Le journaliste venu tester le restaurant commande une salade lyonnaise "à base de lardons, de skitaké et d’oeuf mollet végétal. Ma chère et tendre, elle, opte pour le saucisson brioché végan. Pour la suite, on décide de se partager une intrigante andouillette à l’algue kombu et une quenelle végane". Fiction, mais pour combien de temps encore ?