Tracteurs en libre-service, démission de Doucet, gendarmes en Tesla : retrouvez les poissons d'avril de Lyon

LyonMag ne se prêtera pas à ce petit jeu, mais vous propose à la place un florilège de ce qui s'est fait dans l'agglomération.

A commencer par le poisson d'avril de nos confrères de Lyon People qui annoncent en exclusivité la démission du maire de Lyon Grégory Doucet. "Au rythme d’une bévue par jour, on se doutait qu’il n’irait pas au bout de son mandat. Mais la sanction populaire est tombée plus vite que prévu", écrivent-ils. Pas sûr que l'intéressé soit hilare.

Des dauphins dans le Rhône ? C'est la découverte épatante de nos confrères du Bonbon Lyon, qui ont recueilli des témoignages depuis le pont de la Guillotière. C'est là qu'ont été aperçus les majestueux mammifères, visiblement attirés par les progrès écologistes de ces derniers mois.

En parlant des écologistes, certains élus lyonnais ont également tenté leur chance. L'adjoint au maire chargé des Mobilités, Valentin Lungenstrass, déclarait sur les réseaux sociaux lancer un appel à projets pour "des tracteurs à hydrogène en libre-service" dans le but de "recréer le lien entre ville et campagne". De quoi concurrencer les Velo'v ?

Le facétieux maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck, a de son côté promis que le boulevard de la Croix-Rousse serait renommé et féminisé : faites place au boulevard de la Mère Cottivet, célèbre personnage de concierge lyonnaise dans le théâtre de Guignol.

La gendarmerie du Rhône, elle, va se doter de véhicules électriques. A croire que les caisses des militaires sont remplies à ras bord car ce serait un partenariat avec Tesla qui serait signé pour obtenir cinq voitures qui arriveront le 12 avril à Dardilly.

Jordan Tomas, vice-champion du monde de pizza en 2012, et gérant du célèbre Mamamia Pizza, a vanté les mérites de sa future carte. A la rédaction de LyonMag, on n'est pas les derniers à sauter sur une bonne pizza, mais là, les pizzas cassoulet et choucroute en partenariat avec William Saurin, c'est non.

La Ville de Lyon s'est elle lancée dans un charabia historique pour annoncer que la partie manquante de la Table Claudienne avait été retrouvée, et que cette dernière révélait l'existence d'un "fast-food antique, un thermopolium, avec pour enseigne In mensa bonum Claudius Claudianus, id est A la bonne Table Claudienne". Les historiens se marrent comme des bossus, nous un peu moins.

La mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a été plus inspirée en annonçant que le Sytral troquait finalement son projet de téléphérique contre un tire-fesses "qui permettrait à tout un chacun de s'arrêter où bon lui semble sur la commune. Restent à lever les questions de la pose de canons à neige sur le parcours et de la vente/location de skis et snowboards afin d'éviter de trop nombreuses blessures".