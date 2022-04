Les poissons d'avril de Lyon : des drôles et des ratés

Le premier à vouloir faire sourire les Lyonnais est le maire du 4e arrondissement de Lyon, Rémi Zinck, qui s’est amusé des conditions climatiques. "En raison des chutes de neige très abondantes sur le plateau de la Croix-Rousse, j'ai décidé de faire procéder au salage des rues avec du sel bio de Guérande", a tweeté l’élu pour le plus grand bonheur de ses amis écologistes.

Chez les Verts, on retrouve aussi un poisson d’avril de l’adjoint en charge des Mobilités, Valentin Lungenstrass. Ce dernier indique qu’à l’occasion du tirage au sort pour la Coupe du Monde, "les villes annoncent la création d’un transport par câble pour rejoindre les stades. Un projet financé par les sponsors de la Fifa pour un montant de 120 milliards d’euros, qui comprend des cabines à couchette". Rappelons à l’élu que les marques ne semblent pas prêtes à investir dans des installations dans la capitale des Gaule vu l’accueil réservé au Tour de France par Grégory Doucet en 2020.

La Ville de Lyon s’est également essayée à l’exercice avec une photo du Rhône dans lequel "une étrange silhouette a été aperçue ce vendredi". On découvre ainsi une sorte de serpent, mal intégré dans l’image, qui s’entortille sous un ciel bleu dans les eaux du fleuve. "Les experts sont à l’œuvre pour étudier ce qui semble être une espèce aquatique inconnue" précise le tweet de la Ville, moqué pour sa tentative de survendre le Machecroûte, future star de la prochaine Fête de l'Eau.

La Guillotière en Colère a par contre réussi son document falsifié : une lettre signée par Grégory Doucet dans laquelle il demande à ses services de "nettoyer les tags et autres affiches sauvages" et s’excuse auprès des habitants "pour les urinoirs scandaleux qui ont été mis en place sans aucune réflexion" et qui seront retirés du quartier. Le courrier se termine par les remerciements du maire pour l’implication des militants du collectif de riverains en colère. Difficile d’y croire donc !

Au sud de Lyon, le maire de Pierre-Bénite Jérôme Moroge donne un indice avec le nom de sa "création" : la SOLE (Sud Ouest Lyonnais ensemble) qui permet aux neuf maires de la 12e circonscription du Rhône de faire sécession avec la Métropole de Lyon et de devenir autonomes. Un Métropolexit sous forme de vraie pique aux écologistes puisqu'il dénonce le "mode de gouvernance autocratique" de Bruno Bernard.

Parmi les plus crédibles, et les plus surprenants, le Diocèse de Lyon a annoncé dans un communiqué de presse la venue du pape François à Lyon pour la fête de Saint-Irénée. Un programme a même été réalisé, notamment avec une procession dans les rues de Lyon. Contactée, la Fondation Saint-Irénée nous confirme qu'il s'agit bien d'un canular.

Comme tous les ans, les gendarmes du Rhône ont trouvé une bonne idée. Cette fois, les militaires ont dévoilé l’opération "Drone pour tous ". Ils tentent ainsi de faire croire que "plusieurs gendarmes ont suivi une formation intense auprès de l'Armée de l'Air et de l'Espace pour obtenir le statut de pilote de drone afin de réaliser plusieurs missions : déposer des convocations, déposer des flyers d'information ou encore récupérer votre plainte en plein vol". Toujours sérieux, les communicants du Rhône précisent qu’un reportage sera prochainement diffusé sur W6. Les lecteurs comprennent ainsi qu’il s’agit là-encore d’un canular.

Du côté des journaux, nos confrères de Lyon People récidivent pour moquer Grégory Doucet en publiant un article qui informe que l’élu "va autoriser les voitures électriques à rouler sur les voies de bus". Une façon "d’abandonner le dogme de l’écologie punitive" selon les journalistes.

Lyon City Crunch publie un article complet sur une vente éphémère de poissons vivants dès ce vendredi dans un magasin éphémère, qui n’existe pas, dans le quartier de la Guillotière. Très inspirés, les rédacteurs évoquent la partie “mal fish-u” du commerce où on retrouve "des poissons un peu abimés ou estropiés vendus 2 fois moins cher voire gratuits". Seul point négatif du lieu, "le sandwich aux rillettes de sardine du food truck qui avait un goût bizarre".

Du côté du jardin botanique de Lyon, les jardiniers ont dévoilé une vidéo mignonne pour découvrir "une plante des plus originales"... qui renferme un poisson en plastique.

Enfin, la palme de la blague du jour revient au LOU Rugby qui a décidé de commercialiser pour 1500 euros un flacon de l'eau de la douche des rugbymen lyonnais. Avec un clip qui fait envie, ou pas.

J.D.

