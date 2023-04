Lyon : jusqu’à 16 ans de prison au procès d’un impressionnant braquage en Suisse

Cinq hommes étaient jugés depuis plus d’une semaine pour une affaire de braquage en Suisse. Les suspects, âgés de 30 à 48 ans, étaient accusés d’avoir braqué un fourgon de transport de fonds. Les faits s'étaient déroulés en février 2018 en Suisse. Armés de pistolets-mitrailleurs, trois d’entre eux avaient ordonné au conducteur de ne pas actionner l’alarme du véhicule.

Des complices séquestraient dans le même temps sa fille afin de l’obliger à coopérer et à laisse les malfaiteurs s'emparer de leur butin estimé à 25 millions d'euros. La victime avait été ligotée, transportée dans une poubelle puis abandonnée dans les bois.

A l’issue de plus d’une semaine procès à Lyon, le verdict est tombé ce mercredi après-midi. Le cerveau du braquage, absent, a écopé de la plus lourde peine à savoir 16 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée en bande organisée et séquestration.

Un deuxième homme a été condamné à six ans de prison pour complicité tandis qu’une peine de de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, a été attribuée à un troisième homme pour recel de 2,5 millions d’euros.

Un quatrième a été acquitté mais est toujours mis en examen dans une autre affaire de vol avec séquestration tandis qu’un cinquième sera jugé dans les prochains mois en raison de son état de santé à la veille du procès.

A l’origine, un sixième suspect aurait dû être jugé mais ce dernier a été assassiné en avril 2021.