Lyon : manifestation propalestinienne ce samedi place de la République

Le rendez-vous est donné place de la République à Lyon à partir de 15h.

Les organisateurs se targuent d’être "contre le régime d’apartheid israélien, contre les bombardements et le blocus de Gaza, contre la barbarie de l’armée israélienne sur Al Aqsa".

"La police israélienne est violemment intervenue sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam. Plus de 350 personnes ont été arrêtées, menottées mises à terre sur les tapis de prière. Au petit matin le mercredi 4 avril, la police israélienne a décidé d’évacuer entièrement les lieux. Tous les fidèles musulmans, les journalistes, ont été chassés de force. Encore une fois le "statu quo" est violé par Israël ! Des organisations de résistance parlent d’un "crime sans précédent". (...) Par ces provocations, le gouvernement extrémiste israélien veut renforcer encore sa domination, son occupation de la Palestine (dont Jérusalem-Est), détruire plus de maisons palestiniennes, voler plus de terre en établissant plus de colonies. D’autre part certains extrémistes sionistes religieux (dont certains ministres), ne cachent pas leur intention de prendre possession de l’esplanade des mosquées pour y construire un temple juif à la place de la mosquée d’ Al-Aqsa", précisent-ils.

"Pour l’honneur des Palestiniens, rejoignez-nous", termine le collectif 69 Palestine.