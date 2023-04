Saint-Priest : une inspectrice du permis de conduire menacée de mort par son élève 

En cause, d’après le syndicat, l'agression d'une inspectrice des permis de conduire ce lundi à Saint-Priest au cours d'un examen de la catégorie B.

"Alors que l'examen se déroulait de façon normale, sans que l'inspectrice n'ait eu à intervenir, le candidat a commencé à montrer de forts signes d'énervement après n'avoir pu répondre à la question de premiers secours", détaille le SANEER&SR. Après un retour au calme, le candidat "s'est arrêté et a commencé à insulter l'inspectrice puis l'a menacé de mort en des termes très clairs" poursuivent les inspecteurs dans un communiqué.

Finalement, l'accompagnateur et gérant de l'établissement de la conduite est intervenu pour fait sortir le candidat, "dont les propos devenaient de plus en plus véhéments". De brèves excuses auraient été prononcées après ce déchainement, puis le candidat a été laissé sur place tandis que l’accompagnant transportait l'inspectrice au centre d'examen. Une plainte a été déposée, une enquête devrait ainsi être ouverte.

Le SANEER&SR conclut avec un mot pour la femme agressée verbalement et "condamne avec fermeté le comportement totalement inadapté de ce candidat, remercie l'accompagnateur pour son comportement exemplaire ainsi que la hiérarchie pour la prise en charge de l'inspectrice".