Lyon : des bornes électriques pour les bateaux de croisière sur les quais de Rhône et Saône

Ce mercredi, la Métropole de Lyon a lancé le programme d’installation de ces bornes d’alimentation le long des cours d'eau. Ces dernières auront pour but de permettre aux bateaux de se brancher lorsqu'ils sont à quai ou en escale afin qu'ils n'utilisent pas leur groupe électrogène. Cela permettra "d’améliorer la qualité de vie des riverains et d’accélérer la transition vers une économie sobre en carbone" d’après Michel Mathieu, président de Saône Confluence Escales (SCE), filiale d’ENGIE solutions responsable de ces bornes. Cette sobriété énergétique passera notamment par la diminution de gaz à effet de serre rejeté dans l’atmosphère puisque selon la SCE, environ 5800 tonnes de CO2 seront économisées rien que dans la Métropole de Lyon soit 68% des gains totaux.

Les travaux devraient commencer au mois de mai sur les onze sites qui seront dotés de bornes rechargeables dont le quai Rambaud, le musée des Confluences, la place Antonin Poncet et le quai Claude Bernard pour Lyon. Quant aux autres emplacements hors du département, ils suivront le cours du Rhône et de la Saône et seront situés à Trévoux, à Chalon-sur-Saône centre-ville et Chalon-sur-Saône Port Nord ainsi qu’à Losne et Seurre et Saint-Jean-de-Losne en Côte-d’Or.

"On veut accueillir plus mais accueillir mieux"

Sur le quai Claude Bernard, où la Métropole de Lyon a inauguré le lancement, trois bornes seront installées avec deux prises sur chacune, soit six bateaux qui pourront être à quai pour se recharger en même temps. Si cela peut sembler faible pour contenir les 26 paquebots fluviaux, Saône Confluence Escales rappelle qu’un planning d’accostage permet un roulement pour que ce soit fluide. Les travaux débuteront le 22 mai sur le quai tandis qu’ils auront par exemple lieu en septembre sur le quai Rambaud mais dans tous les cas, d’ici fin octobre 2023, toutes les bornes seront normalement installées.

A travers la construction de ces points de recharge, il s’agit aussi pour le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard d’intensifier un tourisme plus vert : "On souhaite un tourisme plus responsable, on veut accueillir plus mais accueillir mieux." C’est d’ailleurs là l’enjeu principal avant même l’enjeu environnemental et la reconnexion de la ville au Rhône et à la Saône. Car au-delà des bateaux de transports, les péniches hôtels naviguent également et 60% de leur consommation se fait paradoxalement à l’arrêt car le moteur n’est pas coupé.

D’autant plus que Bruno Bernard trouve cohérent que les bateaux soient soumis aux mêmes règles que les habitants : "C’est normal que les bateaux soient contraints à la ZFE comme les Lyonnais. On ne peut pas leur dire qu’ils ont des contraintes si on ne les applique pas aux bateaux."

8,5 millions d’euros

En ajout de ces recharges, des bornes à eau verront également le jour pour "sécuriser les professionnels sur leur approvisionnement en eau tout au long de leur parcours" d’après la Métropole de Lyon. En court à moyen-terme, les bateaux devraient aussi passer au carburant bio sourcé pour un meilleur impact écologique bien que cela ne puisse pas concerner les gros navires comme l’explique Michel Mathieu : "Ils ne peuvent pas être mis en électrique car ils demandent trop de puissance." Un système d’hybridation est envisagé et semble être, à l’heure actuelle, le plus pertinent.

Autre questionnement, celui des crues. Qui dit quais dit que l’eau arrive parfois à déborder. Mais ce problème n’en est pas un pour la SCE : "Le dispositif est assez étanche en cas de crues et nous sommes en capacité de couper les bornes avant la montée des eaux."

Le coût des travaux s’élève à 8,5 millions d’euros quasiment entièrement financés par la SCE en comprenant un apport de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur de 400 000 euros.

A.C.