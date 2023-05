Expulsé de Vénissieux, le cirque Willie Zavatta annonce saisir la justice

Dans un communiqué, le cirque, qui ne présente pas d'animaux sauvage, assure demander des autorisations d'installation auprès de la mairie depuis plus de deux ans. "Chacune de nos demandes est refusée sans justification valable", indique le directeur du cirque.

"À cela, nous trouvons des alternatives pour pratiquer dans de bonnes conditions notre métier. Nous devions nous installer jusqu'au 4 juin sur le parking de Carrefour, terrain privé qui nous a accueilli et autorisé. Tout était prévu pour que nos spectacles se déroulent dans les meilleures conditions, jusqu'à l'envoi des forces de l'ordre par madame le maire ne souhaitant pas non plus que nous exercions notre droit du travail", poursuit-il.

"Cette politique de répression des métiers itinérants par madame Michèle Picard se traduit également par le refus de l'installation de la fête foraine. De par cette interdiction illégale, entravant plusieurs libertés fondamentales, c'est les métiers itinérants et leurs familles qui se retrouvent en persona non grata sur la commune de Vénissieux. C'est illégal, et nous ferons suivre cette affaire auprès des tribunaux", peut-on enfin lire dans le communiqué.

Le cirque Willie Zavatta indique qu'il se produire prochainement en région lyonnaise.