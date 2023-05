Ligne ferroviaire Lyon-Turin : un projet répudié ?

"Nous ne pouvons que soutenir et saluer le renouvellement de ce Pacte d'amitié. Pour autant, il y a dans ce texte un oubli colossal. Tellement colossal qu'on ne voit que lui : la liaison ferroviaire Lyon-Turin", dénonce le communiqué de presse du groupe d'opposition "Les Progressistes", ce lundi 22 mai.

Les présidents du groupe "Progressistes" de la ville et de la Métropole, Georges Képénékian et David Kimelfeld, arguent qu'il est plus que jamais temps de remettre le pied à l'étrier concernant le Lyon-Turin. Mentionnant un "volume de transit de marchandises (...) historique en 2022", des "temps de trajet en train n'ayant pas évolué depuis près de 50 ans" et "un tunnel sous les Alpes (...) irréversible", l'opposition remet le pied à l'étrier sur ce projet qui peine à avancer.

Soulignant les conséquences économiques et politiques de l'abandon d'un tel projet, "Les Progressistes" appellent "à l'union de tous les élus, exécutifs et oppositions réunis, locaux et nationaux pour débloquer ce dossier".