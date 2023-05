Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (27 et 28 mai)

Love store à Heat Lyon !

Direction ce dimanche la halle à manger du quartier de Confluence dans le 2e arrondissement. Heat Lyon organise de 12h à 22h son Love store avec plusieurs stands de vêtements, de tattoos ou encore d’aérographe. Entrée libre. Plus d’informations ici

Garden in République !

Si on vous dit que la place de la République a laissé place depuis mercredi à un jardin géant ? L’évènement "Garden in République" se poursuit jusqu’à samedi avec au programme une vente de plantes, de fleurs éternelles et de jardinières sans oublier des conseils d’entretien et de jardinage et des animations et ateliers autour de la végétalisation. Toutes les informations ici

Puces & Love à La Commune !

Le marché bohème de La Commune dans le 7e arrondissement revient pour une nouvelle édition. Puces & Love proposera une nouvelle fois un marché de produits artisanaux, objets et accessoires. Entrée gratuite. Plus d’informations ici

Les femmes assurent !

Rendez-vous ce samedi à la salle Climb Up Lyon Gerland pour une journée féminine. L’évènement "Les femmes assurent" proposera dès 14h une initiation gratuite à l’escalade aux femmes sans oublier un apprentissage des techniques de sécurité le tout dans une bonne ambiance. Les réservations se font en ligne. Pour en savoir plus c’est ici

Vide-dressing Violette Sauvage !

Il est considéré comme le plus grand vide-dressing de France. Violette Sauvage est de retour ce samedi de 11h à 18h aux Terrasses du Parc à Villeurbanne avec au bout des milliers d’articles à saisir. Entrée sur place à 2 euros. Les détails de l’évènement ici