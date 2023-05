Oullins : 22 tiny houses destinées aux mères isolées

Ce jeudi, le nouveau village de tiny house a été inauguré près de Lyon, dans la commune d’Oullins. En collaboration avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, c’est dans le quartier de la Saulaie que 22 petites maisons ont été construites pour accueillir des femmes seules avec des enfants en bas âge et dans le besoin.

Ces habitats de 20m2 abritent une chambre avec un lit pour la mère et un lit pour bébé, des sanitaires avec salle de bain et toilettes individuelles, une cuisine et une salle à manger. Un espace commun est également mis à disposition, avec des jeux pour les enfants, une buanderie et un lieu pour que les mères se retrouvent et partagent des moments ensemble. Cet été, un point d’eau sera installé pour les enfants.

Pour l’instant, 15 tiny houses sont occupées. Les habitations sont accordées pour une période de 3 ans aux mères, le temps qu’elles retrouvent un travail et une stabilité financière.