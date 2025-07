Camping sauvage à Lyon : la mairie serre la vis dans trois arrondissements

Face à la recrudescence du camping sauvage dans plusieurs secteurs de Lyon, la mairie a pris un arrêté interdisant le stationnement prolongé des véhicules aménagés au-delà de 24 heures.

Une mesure signée par l’adjoint à la sécurité Mohamed Chihi, en date du 8 juillet 2025. "Il a été constaté à de nombreuses reprises la pratique du camping sauvage au moyen du stationnement prolongé de camping-cars, de caravanes ou de véhicules aménagés pour le séjour", peut-on lire dès les premières lignes de l’arrêté, qui vise plusieurs secteurs du 7e, du 8e et du 9e arrondissement.

Le périmètre le plus détaillé concerne notamment :

Dans le 7e, les abords de la rue Lortet, de la rue de Gerland, de la rue Crépet et du boulevard Yves Farge.

Dans le 8e, les rues Laennec, Pressensé, Mermoz et le boulevard Ambroise Paré.

Dans le 9e, la rue Barthélemy Buyer, les quais d'Arloing entre les ponts Koenig et Clemenceau, ainsi que le secteur de la place Alfred de Vanderpol.

Selon l’arrêté, ces installations de fortune "génèrent des troubles au bon ordre, à la tranquillité et à la salubrité publique", citant notamment "l'abandon de détritus divers (papiers, protections sanitaires et hygiéniques, déchets alimentaires) et le déversement d'eaux usées sur la voie publique."

Selon l'article 1er : "le stationnement des véhicules équipés pour le séjour, les fourgonnettes, caravanes, vans, camping-cars ou tout autre véhicule, dès lors qu'ils sont utilisés pour le séjour ou le camping sauvage, est interdit gênant au-delà de 24 heures sur le territoire de la Ville de Lyon." La mairie précise qu'il "existe sur le territoire métropolitain plusieurs aires d'accueil destinées aux gens du voyage, notamment une située rue de Surville dans le 7eme arrondissement et une aire de passage sise rue des Deux Amants à Lyon 9ème."

Le texte explique que l’infraction à cet arrêté pourra faire l’objet d’une verbalisation, sans mentionner le montant de l’amende encourue.