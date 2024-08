"Trop c’est trop !" : un rassemblement prévu ce mercredi contre la suspension des mises à l’abri par la Métropole

Les équipes de mobiles de santé de Lyon lancent un appel au rassemblement ce mercredi en réponse à la décision de la Métropole de suspendre temporairement la prise en charge des personnes vulnérables.

Le rendez-vous est donné ce mercredi à 17h devant le siège de la Métropole dans le 3ème arrondissement de Lyon. L’appel est soutenu par de nombreuses associations comme Jamais sans toit et le Collectif solidarité entre femmes à la rue, qui l’ont relayé sur les réseaux sociaux.

"Ce sont des mères avec de jeunes enfants, des nouveau-nés, des femmes enceintes et des mineurs isolés qui ne seront plus en sécurité", s’alarment les équipes mobiles de santé de Lyon dans un communiqué.

Pour rappel, la Métropole présidée par Bruno Bernard aurait demandé à ses équipes et aux travailleurs sociaux le 13 juillet dernier de suspendre le dispositif d’hébergement d’urgence des nuitées d’hôtel. Le président de la Métropole avait notamment justifié cette décision par le manque de moyens déployés par la préfecture du Rhône notamment sur la création d’hébergement d’urgence.

"En instaurant des critères de vulnérabilité et de priorité, la Métropole ne respecte pas ses obligations de protection de l’enfance", scande le communiqué. "La décision de la Métropole ne fait que renforcer l’abandon par l’État et les collectivités publiques des personnes sans abri et malades", complète-t-il.

Les équipes mobiles de santé alertent la Métropole : "Nous, acteurs de la santé et soignants, demandons que soit garanti et respecté le droit de toute personne à être hébergée et aux plus vulnérables à être protégés, conformément à la loi. C’est une question de santé publique et de cohérence politique".