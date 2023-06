Grand week-end de “joutes lyonnaises” à la Mulatière

Passionnés et simples curieux pourront assister, ce week-end, à une compétition de “joutes lyonnaises”, à deux pas de Lyon et de la confluence du Rhône et de la Saône.

Les joutes lyonnaises, à ne pas confondre avec les joutes provençales ou les célèbres languedociennes de Sète, opposent deux adversaires munis d’une lourde lance mesurant entre 4 mètres et demi et 6 mètres et d’un plastron. Les compétiteurs sont juchés sur un “tabagnon”, plateforme située à l'arrière du bateau, dans une position ressemblant à un grand-écart.

Le but est simple. Alors que les bateaux s’avancent pour se croiser, le jouteur doit pousser son adversaire à l'eau à l’aide de sa lance, tout en respectant les règles.

Cette discipline nautique pluricentenaire, aussi athlétique que festive, a connu un véritable essor à Lyon au XIXème siècle et demeure aujourd’hui la passion de quelques centaines d’enthousiastes à travers la vallée du Rhône, mais également en Orléanais, en Bourgogne ou encore en Picardie.

Cette année, une vingtaine de clubs seront présents à la compétition organisée par La Mulatière. Parmi eux, le redoutable club de Cluny, ou encore Vernaison, qui a gagné la coupe de France deux années d'affilée.

Les plus jeunes compétiteurs, âgés de 11 à 16 ans, ouvriront les festivités le samedi après-midi. Dimanche, les adultes, plus adroits et expérimentés, s’affronteront dans l’écluse au rythme des cuivres et tambours du groupe “Les Barket’s”, spécialisé dans la musique de joutes.

“Les joutes sans musique, ce ne sont pas vraiment des joutes”, explique Alexis Blanc-Varnet, membre de l’UJSM et organisateur de l’événement. “Les groupes capables de performer de la musique de joutes sont peu nombreux, en raison des différents rituels à respecter. Pourtant, la musique est une partie importante de notre sport. Elle vient ajouter du rythme et du suspense aux affrontements”.

Les spectateurs pourront se rendre à l’événement en transports en commun, notamment avec la ligne de bus n°15, arrêt “Maison du Confluent”.

Une buvette et des options pour se restaurer sont prévues sur place et l’entrée est gratuite pour tous.

J.B