Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (10 et 11 juin)

Le Lyon BD Festival !

Ce sera un week-end placé sous le signe de la BD à Lyon ! Coup d’envoi ce vendredi de l’édition 2023 du Lyon BD Festival avec au programme trois jours de bandes dessinées dans différents lieux de la capitale des Gaules comme l’Hôtel de Ville, le Théâtre Comédie Odéon ou encore le Collège Graphique. Des conférences, des spectacles, du cinéma, des parcours dans les musées ou dans les librairies, des expositions… Le programme est riche et varié. Plus d’informations ici

Le Refugee Food Festival Lyon !

L’évènement a débuté ce mardi et se poursuit tout le week-end. Le Refugee Food Festival ce sont des restaurants et des artisans lyonnais qui partagent leurs fourneaux avec des cuisiniers réfugiés. L’occasion de découvrir des saveurs venues d’ailleurs mais surtout de se régaler. Le programme complet est à retrouver ici

Open Air Cabriole Family !

Le rendez-vous est donné ce samedi de 14h à 22h sur la place des Martyrs de la Résistance dans le 3e arrondissement. La Cabriole Family fera danser le public. A découvrir également : une jolie sélection de friperie et de créateurs lyonnais pour agrémenter sa garde-robe pour l’été. Toutes les informations pratiques ici

Ouverture Bric à Brac de Vaise !

Le magasin solidaire lyonnais accueille les visiteurs tous les 2e samedi du mois. Ce sera le cas ce samedi du Bric à Brac Vaise au 21 rue Berjon dans le 9e arrondissement. L’occasion de venir faire ses achats solidaires : brocante, bibelots, vaisselles, décoration, disques, livres… Le magasin ouvrira de 9h30 à 12h30. Plus d’informations ici

Jonction à la Commune !

C’est la troisième édition de l’évènement dans le 7e arrondissement de Lyon. La Commune accueillera de nouveau plusieurs artistes et créateurs qui feront découvrir au public leurs univers et leurs techniques artistiques tout au long du week-end. Des ateliers sont notamment au programme. Plus d’informations ici

Un Week-end à Saint-Just !

Un évènement pour les petits comme les plus grands ! Un Week-end à Saint-Just proposera à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche de nombreuses animations comme des concerts, des spectacles de cirque, un cinéma en plein air… Le rendez-vous est donné sur la place Abbé Larue dans le 5e arrondissement. Plus d’informations ici

Les Pur’Estivales !

C’est la 2ème édition de l’évènement avec ce samedi une dégustation de bières locales, une ambiance musicale et festival ainsi que des pièces et articles de seconde main inédites et estivales. La Pure Second Hand donne rendez-vous au public de 12h à 20h au 59 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement. Toutes les informations ici

La Coupe de France de Quidditch !

La Plaine des Jeux de Gerland accueille ce week-end un évènement magique. La fédération du quidditch français et l’équipe des Crookshanks Lyon Quidditch invitent le public à la Coupe de France senior de quidditch, ce sport révélé par la saga Harry Potter. Entrée gratuite samedi comme dimanche de 9h à 17h. Toutes les informations ici

Salon Guinguette Mes Vins Mes Envies !

C’est sous le Chapiteau des Puces du Canal que la deuxième édition du Salon Guinguette Mes vins Mes Envies se déroulera tout le week-end. Pendant trois jours, le public pourra aller à la découverte des vins, rencontrer des producteurs mais aussi déguster des produits, toujours dans une ambiance guinguette ! Un moment à partager en famille ou entre amis. Le programme complet est à retrouver ici