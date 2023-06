Près de Lyon : un mineur raquetté par d’autres ados pour éponger une fausse dette

Jeudi dernier, sur le chemin de son école près de Lyon, un élève mineur a été contraint de suivre trois autres jeunes dans un appartement. Ces derniers ont évoqué une supposée dette qu’aurait le grand frère de la victime à leur égard. Le garçon a été maintenu sur place et a subi des violences de la part de plusieurs individus avant d’être relâché.

Quatre jours plus tard, soit ce lundi, la victime s’est rendue au commissariat de Givors avec sa mère pour déposer plainte. Dès le lendemain et grâce aux investigations menées très rapidement, les trois auteurs principaux ont été identifiés et interpellés.

Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits.