Rhône : baisse de 10% des ventes immobilières dans le département par rapport à 2022

La conclusion générale est peu enthousiasmante puisque le nombre de ventes de logements a diminué de 3,7% par rapport à l’année dernière. Les départements qui ont le plus souffert en termes de ventes sont de loin le Rhône avec 10,1% de baisses en comparaison avec 2022. Suivent ensuite la Loire (-8,7%) et l’Ain (-7,8%). Mais pour contrebalancer, seuls deux départements sont en positif dans la Région à savoir le Puy-de-Dôme avec 1,8% d’augmentation et l’Isère avec 9,9%.

Sans grande surprise dans le Rhône, les communes qui ont enregistré le plus ventes à l’année sont logiquement Lyon (7770), Villeurbanne (2591), Caluire-et-Cuire (717), Villefranche-sur-Saône (711) et Saint-Priest (681). L’immense majorité des ventes se constitue avant tout d’appartements puisqu’ils représentent 97% des ventes à Lyon, 95% de celles de Villeurbanne et 90% de Caluire.

Malgré tout, le Rhône est le seul département de toute la région dont le prix au m² a diminué par rapport à l’année dernière. Une baisse minime de 0,4% mais une baisse tout de même en comparaison aux augmentations de 6,7% en Savoie, de 5,2% en Haute-Savoie et de 5,1% en Haute-Loire. En revanche, cette diminution devient inexistante si l’on prend en compte les cinq dernières années puisque les prix sont dans ce cas 28,2% plus élevés qu’en 2018. Concernant le prix directement, ce sont les Hauts-Savoyards qui payent le plus cher le m² à 4677 euros contre 3884 euros dans le Rhône ou 2782 euros dans l’Isère. Le bon plan de l’Auvergne-Rhône-Alpes se situe dans l’Allier où le coût n’y est "que" de 1183 euros.

Le prix du m² à Lyon est en revanche bien au-dessus de celui dudépartement puisqu’il faut en moyenne compter 4943 euros, ce qui reste toujours moins cher que les 5479 euros à dépenser pour obtenir un m² seulement à Annecy.

En parlant de la capitale des Gaules, il existe une différence de 1000 euros entre les différents arrondissements. Ainsi, le m² revient à 4028 euros dans le 9e et à 4227 euros dans le 8e, soit les deux arrondissements les moins chers, contre 6078 euros dans le 6e et 5670 euros dans le 2e.