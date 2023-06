Lyon : des sprays aromatiques développés à l’Hôpital Femme Mère Enfant

Elle s’appelait Clara, elle avait 12 ans, et était atteinte d’une maladie incurable ne lui permettant pas de pouvoir déglutir. Il y a un peu plus d’un an, elle contactait alors le chef étoilé Christian Têtedoie pour qu’il réalise son rêve : ressentir du goût en bouche.

Le 11 mai 2022, entourée de sa famille, des ambassadeurs du projet et de l’équipe médicale, la jeune fille posait à coté des sprays confectionnés spécialement pour elle par le chef.

Un an plus tard, le mercredi 21 juin, également le jour de son anniversaire, se tenait une conférence pour officiellement lancer le spray de Clara en 5 goûts différents : menthe, cassis, mandarine, fraise et noix de coco.

D’abord destiné aux enfants souffrants de troubles de l’oralité et de déglutition, ce spray peut voir plus loin : "Au-delà d’en faire profiter le plus grand nombre, c’est un droit au goût", affirme Abdel Aissou président de l’association Le Collectif qui soutient le projet.

Robin Pouyau, le médecin référent de Clara précise également que les sprays pourront être utilisés pour "des besoins en gériatrie".

Ces petits flacons de 15ml sont bien pensés. Faciles à transporter et à utiliser, les plus grands comme les plus petits pourront redonner un certain goût à leur quotidien.

Les premiers tests ont été réalisés, en commençant par un petit garçon hospitalisé. La psychomotricienne nous explique qu’il a pu choisir 3 goûts sur les 5.

"Pour un enfant ouvrir la bouche c’est prendre un médicament, donc ce n’est pas agréable", explique-t-elle. Mais le petit patient a vite adhéré aux sprays.

Mais de fil en aiguille sur le petit garçon triste, s’est installé un sourire aux creux de ses joues, et a commencé à jouer avec les petites bouteilles.

Dans le futur, Christian Têtedoie souhaite développer des sprays salés, notamment le goût spaghettis bolognaise, tant voulu par la petite Clara.

Les 100 premiers sprays seront ainsi utilisés au sein de l’hôpital femme mère enfant, dès cet été.

"Aujourd’hui on lui dit merci ", ont insisté les différentes équipes, suivi d’une minute d’applaudissement à l’honneur de Clara, décédée des suites de sa maladie en novembre dernier.

La promesse faite à la jeune fille il y a un an, par Christian Têtedoie, les ambassadeurs et les équipes médicales a donc bien été tenue.