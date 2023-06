Lyon : La Métropole réagit à la distribution de tracts “mensongers” par des taxis

“La Métropole de Lyon dénonce la désinformation et le caractère inacceptable de certains écrits d’un tract diffusé par quelques organisations de taxis”, explique la collectivité dans un communiqué ce vendredi.

Pour cause, les chauffeurs de taxis lyonnais ont visiblement du mal à digérer l’intention de la Met’ d’attribuer une cinquantaine de nouvelles licences gratuites de conducteurs. Certains d’entre eux ont ainsi distribué des tracts accusant les écologistes de vouloir “inonder” Lyon de nouveaux taxis par la création d’un millier de nouvelles licences.

La Métropole répond aux accusations

“Depuis 2012, le nombre de licences de taxis n’a pas évolué, environ 1 400, alors même que la population de la métropole s’est accrue de plus de 100 000 habitants et que les nuitées touristiques ont progressé d’environ 25%”, se défendent les Verts avant de décrire les conséquences néfastes de ce manque de licences sur la profession.

“Depuis quatre ans, le secteur connaît une envolée des prix des licences (...), qui se répercute sur les loyers demandés aux locataires gérants”, précise-t-elle. Une situation décrite comme intenable “du point de vue de la réponse aux besoins comme des conditions de travail”, par le communiqué.

Dans un long laïus, l’ex-Grand Lyon se défend des accusations des taxis en colère en rappelant ses engagements auprès de cette profession et rappelle que beaucoup de ce que lui reprochent les distributeurs de tracts relève des compétences des communes et non de celles de la collectivité.

“Dans ce contexte, la Métropole de Lyon ne peut que déplorer les contrevérités et la violence des écrits diffusés par certains représentants de la profession. Elle ne se laissera pas intimider et invite chacun à venir s’exprimer sereinement lors de la réunion du 5 juillet prochain”, conclut le document.

Les taxis, remontés par cette annonce de renfort de la concurrence, n’ont quant à eux pas l’air de vouloir patienter jusqu’au 5 juillet.

Selon une information de nos confrères de Lyon Capitale, la Fédération des taxis indépendants prévoit une manifestation devant l’Hôtel de la Métropole les 26 et 27 juin prochains à 10h pour signifier leur mécontentement.