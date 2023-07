Nouvelle manifestation des taxis ce lundi : une réunion de travail organisée cette semaine par la Métropole de Lyon

Les taxis ont une nouvelle fois manifesté ce lundi contre l’octroi de licences de taxis supplémentaires de la part de la Métropole de Lyon. C’était déjà le cas la semaine dernière où près de 400 chauffeurs avaient encerclé le siège de la collectivité bloquant partiellement plusieurs rues.

Une délégation de manifestants a été reçue par Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon avec au bout une décision : une première réunion de travail prévue ce mercredi. Son but ? "Objectiver l’évolution de l’offre et de la demande de transport public particulier de personnes à Lyon", explique la collectivité qui précise que ce rendez-vous sera le premier "d’une série consacrée à l’évolution des besoins de transport individuel avec chauffeur et la manière dont les taxis peuvent y répondre".

"Le travail collectif qui s’engage doit permettre de dépasser les antagonismes de court terme pour développer un métier qui a toute sa place dans la politique des mobilités de la Métropole", conclut la collectivité.