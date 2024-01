Manifestation des taxis à Lyon : les points à éviter ce lundi matin

Ce lundi, des opérations escargot vont être réalisées par les taxis en colère.

La profession opposée au transport partagé des patients payés par la sécurité sociale va se réunir en plusieurs points avant de converger vers Lyon.

La préfecture du Rhône invite les automobilistes à éviter les secteurs suivants dès 9h lundi :

- la M6 entre Limonest et Fourvière, le BPNL (portes de Valvert, Vaise, Rochecardon, Saint-Clair) et le boulevard périphérique D383

- le quartier de Gerland (plaine des jeux) et le boulevard Chambaud de la Bruyère.

- le secteur Villeurbanne/Porte de Cusset

Jusqu'à 500 taxis pourraient participer à ces opérations escargots qui se rejoindront à la CPAM de Villeurbanne au 276 cours Emile Zola.

Comme pour les blocages des agriculteurs, la préfète du Rhône incite les automobilistes à rester chez eux et privilégier le télétravail, ainsi qu'à différer "tout déplacement non indispensable".