Lyon : furieux contre la Métropole, les taxis veulent tout bloquer

Une mobilisation importante car la profession est en colère. Et sa furie est dirigée contre la Métropole de Lyon.

C'est donc devant le siège de la collectivité rue du Lac que les véhicules doivent converger ce lundi à 10h pour dénoncer la volonté des écologistes d’augmenter le nombre de licences. Les élus se basent sur le fait que depuis 2012, il n’y a pas eu de hausse significative. Alors que dans le même temps, le nombre d’habitants et de touristes a augmenté.

Mais les taxis rétorquent qu’ils ont déjà du mal à travailler aujourd’hui, notamment à cause de la concurrence d’Uber et des VTC, ou encore de la démocratisation du télétravail. Et que la situation empirera si la Métropole distribue de nouvelles licences. Ils déplorent également de ne pas avoir été consultés sur la question, et qu'aucune étude n'aurait été menée pour aboutir à ces affirmations.

Pour haranguer la profession, certains syndicats ont ainsi annoncé que la collectivité débloquerait environ un millier de documents. Ce qui a poussé les équipes de Bruno Bernard à formellement démentir, et parler plutôt d’une cinquantaine de licences bientôt créées.

"Dans ce contexte, la Métropole de Lyon ne peut que déplorer les contrevérités et la violence des écrits diffusés par certains représentants de la profession. Elle ne se laissera pas intimider et invite chacun à venir s’exprimer sereinement lors de la réunion du 5 juillet prochain”, était-il précisé dans un communiqué de presse.

Une main tendue qui ne sera pas saisie, les taxis entendent bien faire entendre leurs arguments avant même d’entamer une discussion.

Dans les couloirs de la Métropole, on pointe du doigt des interlocuteurs surtout soucieux de conserver la haute valeur de leurs plaques, qui chuteraient en cas de distribution de licences neuves.