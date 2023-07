La Ville de Villeurbanne commémore la mémoire des "Justes"

Cette expression juive, "Juste", désigne les non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Villeurbanne prendra part à la commémoration ce dimanche, à 18h au 13 rue Clément-Michut, à force de discours, poèmes et chants.

"Un moment pour se souvenir en mots et en musique lors d'une cérémonie dans le square des Justes avec une chorale yiddish qui chantera "Pourquoi le temps était-il si clair ?" de Leyb Opeskin et "La nuit est calme et étoilée" de Hirsch Glick", précise la mairie.

Le poème "Juste" de Joëlle Vincent sera déclamé avant le témoignage du petit-fils du Juste Eric Reymond, qui a protégé des familles juives à Villeurbanne.

La déléguée régionale du comité français de Yad Vachem, le centre mondial de commémoration de l'holocauste, prendra également la parole, aux côtés la présidente régionale de la LICRA et du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

La cérémonie sera clôturée par le chant partisan "Ne dis jamais", écrit par Hirsch Glick.