L'ancien préfet du Rhône Jean-François Carenco débarqué de son ministère

Et agaçait en interne. Jean-François Carenco n'a pas survécu au remaniement ministériel de ce jeudi. Selon l'AFP, l'ancien préfet du Rhône va quitter son poste de ministre délégué aux Outre-Mer et être remplacé par Philippe Vigier. Docteur en pharmacie, député MoDem depuis 2007, il est l'un des proches de François Bayrou qu'Emmanuel Macron récompense pour consolider sa majorité présidentielle fragile. S'il avait été auréolé d'une longévité exceptionnelle à Lyon en occupant la préfecture entre 2010 et 2015, Jean-François Carenco ne sera resté qu'un an au ministère auprès de Gérald Darmanin. X