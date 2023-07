Baby, le dernier éléphant du Parc de la Tête d'Or à Lyon, est morte

Baby est finalement décédée cette semaine à l'âge de 56 ans, comme l'a annoncé l'association éponyme qui avait pris en charge les deux éléphantes exfiltrées en 2013 du parc de la Tête d'Or à Lyon, pour les installer au domaine de Fontbonne.

Si Népal avait succombé à une insuffisance rénale, on ne connait pas les raisons de la mort de l'animal recueilli par Stéphanie de Monaco et qui vivait une retraite paisible sur les hauteurs de la Principauté.

Baby et Népal ont longtemps fait le bonheur des petits et grands Lyonnais, avant d'être soupçonnées d'être porteuses de la tuberculose. Le préfet du Rhône de l'époque Jean-François Carenco avait alors ordonné qu'on abatte les deux éléphants.

La famille Edelstein du cirque Pinder, qui étaient les anciens propriétaires des animaux, Brigitte Bardot puis la princesse Stéphanie, se sont tous battus pour pouvoir les récupérer. Le représentant de l'Etat, aujourd'hui ministre délégué chargé des Outre-mer, avait refusé que la vétérinaire de Pinder teste à son tour Baby et Népal pour déterminer s'ils avaient bien la tuberculose ou non. Avant qu'un accord soit trouvé pour un départ vers le sud. "Si on m'autorisait à les abattre et qu'elles étaient en face de moi, je le ferais. Donc il vaut mieux qu'elles partent", avait lâché Jean-François Carenco.

On n'aura jamais eu le fin mot de l'histoire. Toujours est-il que Gérard Collomb a pu ainsi récupérer l'enclos vide pour y faire bâtir sa Forêt d'Asie.