Près de Lyon : un cas de dengue signalé, les autorités ont réalisé un traitement immédiat

Un habitant de Sainte-Foy-lès-Lyon, revenu d’un voyage à l’étranger où il a contracté la dengue. Afin d’éviter tout développement et propagation de la maladie via les moustiques tigres, les autorités sanitaires ont décidé de réaliser une opération de démoustication dans la nuit de mercredi à jeudi. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, c’est l’Entente interdépartementale de démoustication (EID) qui a dirigé l’action entre 2h30 et 5h, à la demande de l’Agence Régionale de Santé.

L’opération a été effectuée 150 mètres autour du lieu d’habitation du malade et avait pour objectif d’éliminer la présence potentielle des larves de moustique-tigre.

L’intérêt de réaliser une telle action la nuit permet de limiter grandement les effets des produits sur les habitants et sur les autres espèces présentes dans le rayon d’action.

A noter que l’année dernière, près de 38 cas de dengue avaient été détectés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.