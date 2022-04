Découvrez pourquoi la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon a distribué de fausses contraventions aux automobilistes !

Petite ou grosse frayeur cette semaine pour plusieurs milliers d’automobilistes à Sainte-Foy-lès-Lyon. Ils ont effet eu la mauvaise ou bonne surprise de découvrir de faux PV sur leur pare-brise. Ces petits papiers verts ressemblant à une véritable contravention avaient un objectif bien précis…

La municipalité de la commune était en effet à l’origine de cette opération pour le moins originale. "Plus de 3000 PV ont été "distribués" aux automobilistes fidésiens ayant des véhicules de Crit'air 2, 3 ou 4 ! Mais tel Magritte : Ceci n'est pas (encore) une contravention... Ces milliers de fausses contraventions sont une invitation à l'ACTION, à la prise de CONSCIENCE par Sainte-Foy-lès-Lyon du calendrier imposé par la Métropole de Lyon", a expliqué sur sa page Facebook la maire de la commune, Véronique Sarselli.

C’est en fait le projet de ZFE de la Métropole de Lyon qui est au cœur des revendications. Ce dernier prévoit l’interdiction de tous les véhicules diesel dans un périmètre bien précis du territoire d’ici 2026. "Nous parlons ici de 469 307 véhicules impactés, soit 70% du parc métropolitain ! Se débarrasser de tous ces véhicules serait une aberration écologique, ainsi que de l’obsolescente réglementaire. Cette décision est précipitée et punitive", précise Véronique Sarselli qui estime que sa commune "ne sera pas épargnée".

"Les solutions alternatives à la voiture actuellement promues par le SYTRAL (vélo, autopartage, téléphérique) ne pourront pas répondre à la diversité des situations et des besoins. Nous demandons depuis longtemps le MétroE, l’amélioration des fréquences et amplitudes des bus, ainsi que la création et l’augmentation de la capacité des parkings relais", assure l’élue qui renvoie les habitants de la commune sur une consultation sur le sujet.