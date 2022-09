Autour de Lyon : opération anti-moustiques tigres après deux cas de dengue

Pour contrer cela, une opération insecticide menée par L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes de démoustication (Eirad) aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, de 3h à 3h30, autour des habitations touchées.

L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes de démoustication (Eirad) a pour missions de lutter contre la prolifération des espèces de moustiques qui nuisent à l’homme.

Durant cette opération, un insecticide qui a pour objectif de tuer les moustiques tigres sera diffusé dans un périmètre délimité. C’est cet animal qui transmet la maladie qui est potentiellement mortelle. L’objectif est de limiter la propagation du virus.

Sur sa page Facebook, la ville de de Saint Didier au Mont d'Or explique que ce sujet "constitue un enjeu majeur de santé publique". Cette opération fait suite à une demande de l’ARS (Agence régionale de santé).

De son côté, la mairie de Saint-Cyr au on d’Or invite les habitants à prendre certaines précautions.

- Restez à l’intérieur des bâtiments ou de vos véhicules le temps de cette opération et jusqu’à 30 minutes après le passage du véhicule.

- Fermez les fenêtres le temps de l’opération.

- Mettez à l’abri vos animaux.

- Ne laissez pas de linge sécher dehors.

- En raison du comportement "main-bouche" des enfants, rentrez leurs jouets.

- Rincez à l’eau le mobilier de jardin.

- Comme pour les traitements insecticides utilisés pour les cultures, et même si les doses sont moindres, ne consommez pas les fruits et légumes de votre jardin dans les 2 jours qui suivent le traitement et rincez-les à l’eau avant consommation.

- Si vous possédez des ruches, fermez-les ou déplacez-les.

- En cas d’apparition de sensation de brûlure, toux, vertige, maux de tête ou nausées, contactez votre médecin traitant.