Cas de dengue près de Lyon : une démoustication ce mercredi

Après la détection d'un cas de dengue sur la commune de Couzon-au-mont-d'Or, une opération de démoustication doit être menée afin d'éviter que la maladie virale ne se propage via le moustique-tigre.

Selon l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, le cas détecté concerne une personne ayant effectué un récent séjour à la Martinique.

L'opération de démoustication se fera ce mercredi matin entre 3h et 4h sur un secteur de 150 mètres autour du cas situé vers la rue Philibert Gaillard.

Des prospectus ont été déposés dans les boîtes des rues concernées pour respecter les mesures de précaution. Les habitants sont priés de rester à l'intérieur de leur domicile durant l'opération, de fermer les fenêtres, de ne pas laisser leurs animaux et le linge dehors. Après la pulvérisation, il faudra aussi rincer à l'eau le mobilier de jardin et les jeux pour enfants, et ne pas consommer fruits et légumes du jardin pendant 3 jours.