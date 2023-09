Tony Parker va intégrer le jury de l’émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6

Le rendez-vous est donné en janvier prochain. Tony Parker en a fait l’annonce lui-même sur les réseaux sociaux. L’ancien basketteur français fera partie du jury de la quatrième saison de "Qui veut être mon associé ?" sur M6.

Le principe de l’émission ? Mettre en lien des entrepreneurs et des financeurs intéressés par les projets des postulants. "Alors cette année, il va falloir compter sur moi", commente Tony Parker dans une vidéo où on le voit sur le plateau de "Qui veut être mon associé ?". Il faut dire que l’ancien meneur de l’équipe de France et joueur des San Antonio Spurs en NBA multiplie les investissements ses dernières années, notamment dans l’élevage des chevaux, le vin ou encore la station de ski Villard-de-Lans.

"Sa notoriété va nous permettre d’accroître encore plus la résonance du programme", a de son côté assuré à l’AFP Jonathan Curiel, le directeur général adjoint des programmes M6 (magazines et documentaires).

Le jury de la saison 4 de "Qui veut être mon associé ?" comptera également dans ses rangs les entrepreneuses et femmes d'affaires Kelly Massol (Les Secrets de Loly) et Stéphanie Delestre (Qapa).