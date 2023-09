LOU Rugby : fin d’année pour Feao Fotuaika, Pierre Pagès sur le départ ?

Le verdict est tombé ce lundi. Blessé suite à une fracture de fatigue au pied droit, Feao Fotuaika manquera environ trois mois de compétition, annonce le Progrès. Déjà forfait pour la Coupe du Monde avec le Tonga il y a une semaine, le pilier droit du LOU était rentré à Lyon la semaine dernière pour y passer des examens médicaux. La prise d’un joker médical à ce poste est envisagée par le club lyonnais, qui perdra Santiago Medrano, son joker Coupe du Monde, à la mi-novembre.

Arrivé la saison dernière chez les Rouge et Noir, Feao Fotuaika a disputé quinez matchs la saison dernière. Il s’apprêtait à disputer sa première Coupe du Monde avec les Tonga, lui qui ne comptabilise que trois sélections avec les Ikale Tahi à 30 ans. Le pilier ne devrait revenir qu’en 2024. Francisco Gomez-Kodela, qui dispute actuellement le Mondial avec l’Argentine, devrait le remplacer numériquement à la reprise du championnat.

L’autre coup dur pour le LOU, c’est le possible départ de Pierre Pagès. Engagé en tant que joker Coupe du Monde pour palier les absences de Baptiste Couilloud (France) et Martin Page-Relo (Italie) partis au Mondial, le demi de mêlée a refusé de devenir celui de Jean-Marc Doussain, déjà indisponible pour toute la saison. Dans cette logique, Pierre Pagès quittera le LOU lors du retour des internationaux, et devrait rebondir du côté de Biarritz où il va s’engager pour la saison.

Pas de vacances pour les dirigeants du LOU Rugby qui vont devoir combler le manque d’effectif aux postes de pilier et de demi de mêlée, afin d’être prêt pour la reprise du championnat dans un mois face à Clermont.