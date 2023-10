Les hésitations de Laurent Wauquiez : entre fermeté régionale et appel du large présidentiel

Il tente de jongler entre une ligne dure au niveau régional et une ouverture plus conciliante en vue de l'élection présidentielle, un scrutin exigeant un large rassemblement pour être à plus de 50% au second tour.

La question vient de se poser avec la même semaine le discours de rentrée de Laurent Wauquiez à Valence et l’annonce du retrait de la Région qu’il préside du dispositif ZAN. Une annonce qui a fait fortement réagir son opposition écologiste et sa présidente Fabienne Grébert ainsi que les socialistes autour de Najat Vallaud-Belkacem, Anna Aubois, Stéphane Gemmani et Johann Cesa. Le dispositif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) vise à stopper l'extension des surfaces urbanisées en compensant toute nouvelle artificialisation de terrains par la renaturation d'autres espaces, dans l'objectif de préserver les ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique.

À Lyon, la situation se complexifie avec la posture d'EELV. Le refus d’écouter son allié socialiste sur la construction de bien davantage qu'il n'en est effectué de logements pour les plus démunis et les classes moyennes en voie de paupérisation en ces temps d'inflation. Une stratégie qui peut se situer dans le cadre du ZAN et semble hypocrite au regard des difficultés à se loger qui frappent tant de Lyonnaises et de Lyonnais.

En densifiant l'urbanisation; comme le permet le dispositif, on peut loger plus de gens en artificialisant moins de terres. On peut potentiellement réduire les coûts des logements, et épargner davantage de terrains. Les vices-présidents et adjoints écologistes de Bruno Bernard et Grégory Doucet, fervents défenseurs du ZAN quand il est critiqué par la droite, devraient prêter une oreille attentive à leurs alliés roses afin, eux aussi, de participer davantage à l’action en ce domaine.

Un durcissement régional?

La décision de Laurent Wauquiez de retirer la Région Auvergne-Rhône-Alpes du processus ZAN marque un signal à sa droite. Il présente ce retrait comme une défense des intérêts locaux. Laurent Wauquiez entend ici cliver et se poser en défenseur des valeurs rurales traditionnelles face à des politiques environnementales jugées par lui imposées par Paris. Pourtant, le dispositif ZAN a été largement approuvé au Sénat, où son parti détient une majorité confortable. Ce dispositif est surtout crucial pour notre pays et notre planète en cette ère de changements climatiques. Il est fort probable que le cultivé président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le sache d'ailleurs...

Cette posture ferme, rappelant les stratégies de Nicolas Sarkozy, qui vise à rassembler un maximum d'électeurs, en aspirant ceux qui sont tentés par l’extrême-droite vers la droite républicaine, est-elle en adéquation avec les aspirations plus larges de Monsieur Wauquiez, surtout à l'aube de la présidentielle 2027 et qui passent par un regard moins clivant ? Il est notable que plusieurs maires de droite l’entourant à la Région pratiquent avec succès l’ouverture sur le terrain, comme Pierre Oliver à Lyon 2e, Renaud Pfeffer à Mornant, Marylène Millet à Saint-Genis-Laval ou Jérémie Bréaud à Bron...

Vers une ouverture calculée ?

Ce fut le cas à Valence. Monsieur Wauquiez, devant les jeunes de son parti, a confirmé sa ligne qui est d’épargner le certes plus modéré mais désormais fermement ancré au centre-droit (elle est si loin la période sociale-démocrate dès débuts…) Emmanuel Macron, révélant peut-être une volonté de rassembler la droite pour un "grand succès collectif" en 2027. Cette tentative d'élargissement de son spectre politique traduit-elle une transition d'une fermeté régionale à une approche plus nuancée, plus conciliante à l'échelle nationale ? Car ces deux lignes risquent d’être difficiles à concilier longtemps...

Romain Blachier