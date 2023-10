Malgré l’interdiction, une manifestation de soutien à la Palestine regroupe une centaine de personnes à Lyon

Cette interdiction n’a pas été respectée ce lundi soir. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées vers 18h30 sur la place Gabriel Péri. Les slogans "Vive la lutte armée de la Palestine" ou encore "Israël assassin" ont notamment retenti. Les antifas, très jeunes pour la plupart, ont rapidement été rejoints par des membres de la communauté maghrébine et des migrants du quartier, pour former un groupe d'une centaine d'individus. Drapeaux et écharpes aux couleurs de la Palestine ont fleuri à la Guillotière.

Cette manifestation est à l’initiative du "Groupe Antifa Lyon et environs" dont l’appel a été relayé relayé par le groupe d’extrême gauche de la "Jeune Garde", et notamment son porte-parole Raphaël Arnault qui justifiait les attaques terroristes du Hamas qui ont fait au moins 700 morts côté israélien par "75 ans de colonialisme, de racisme et d’attaques meurtrières de l’État israélien".

Les forces de l’ordre ont été massivement mobilisées dans le quartier pour éviter tout débordement. Une charge a été menée pour tenter de dissiper les manifestants en direction du sud. La Guillotière a été ensuite noyée dans le gaz lacrymogène.

Chargé des forces de l’ordre pour disperser les manifestants pro-Palestine à #Lyon pic.twitter.com/uA7KTEMZNx — Lyon Mag (@lyonmag) October 9, 2023

Chants à la gloire de la Palestine par la communauté maghrébine de la guillotière pic.twitter.com/hqk6Bpy5oE — Lyon Mag (@lyonmag) October 9, 2023