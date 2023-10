Lyonnaise portée disparue en Israël : son mari demande de l'aide à Emmanuel Macron

Une conférence de presse était organisée pour lancer un appel à Emmanuel Macron.

Outre les proches de Karin Journo, disparue après l'attaque de la rave-party par le Hamas, et d'Eitan, 12 ans et enlevé par des terroristes à moto, le mari et le frère de Céline Ben David-Nagar étaient présents.

Devant une photo de la jeune Lyonnaise, née en France mais arrivée en Israël en 2006 et qui devait se rendre à la fameuse rave-party à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza, le mari, Gaya Kalderon, a rappelé qu'elle n'avait "jamais fait l'armée" en Israël. "Quand les roquettes ont commencé à tomber, le groupe a fait demi-tour pour se cacher dans un abri. Ils y ont croisé les terroristes du Hamas. Elle a sûrement été enlevée et emmenée à Gaza (...) un témoin m'a dit que c'était la seule à ne pas être blessée", a-t-il poursuivi. "Mon voeu, et ça peut paraître bizarre, c'est qu'elle soit prise en otage, vivante et qu'elle puisse revenir à la maison", concluait-il très ému.

Le frère de Céline, Samuel Ben David a également pris la parole : "On a besoin qu'elle revienne à la maison. (...) On veut savoir si elle est vivante, morte... On ne lâchera pas l’affaire".

L'objectif était de solliciter Emmanuel Macron pour obtenir des réponses : "Je veux que toutes ces familles retrouvent leurs proches. Monsieur le président, vous en avez le pouvoir", a réagi la soeur de Karine Journo.