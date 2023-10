Attaque du Hamas en Israël : des tracts appelant à la "mort des Arabes" placardés, Sciences-Po Lyon va porter plainte 

Mise à jour : la direction de Sciences Po Lyon annonce ce mercredi après-midi porter plainte. "L'établissement condamne la diffusion dans ses locaux de propos haineux et incitant à la violence figurant sur ces affiches", peut-on lire dans un communiqué.

Depuis ce mercredi, une publication sur X (ex-Twitter), est très largement diffusée avec plusde 500 partages peu avant midi. L’auteur de ce tweet explique que des tracts anonymes en soutien à Israël et "appelant en hébreu à la mort des Arabes" ont été accrochés dans le bâtiment pédagogique de Sciences-Po Lyon situé avenue Berthelot dans le 7e arrondissement. Des faits qui se seraient déroulés "ce mardi matin".

L’internaute, qui relaie par ailleurs des appels au rassemblement en soutien au peuple Palestinien et se décrit sur son profil comme un militant au "Poing Levé Lyon" soit le "collectif étudiant marxiste et révolutionnaire", diffuse aussi deux photos : celle du tract en question ainsi qu’une traduction via une application pour appuyer ses allégations.

Contactée, la direction de l'Institut d'études politiques de Lyon n’a pas souhaité répondre à nos questions. On ne sait donc pas encore si ces faits sont avérés, et le cas échéant si une plainte sera déposée.