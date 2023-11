Lyon : une marche pour Gaza ce samedi après-midi

Ce samedi, c'est une marche pour Gaza qui doit se tenir dans les rues de la capitale des Gaules.

Organisée par le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, son départ se fera à 15h place Bellecour.

"Nous affirmons ce qui devrait être une évidence pour tous "chaque vie palestinienne compte". L’aide d’urgence ne rentre qu’au compte-goutte et ne répond en rien aux besoins vitaux minimum. Tout manque à Gaza : eau, électricité, nourriture, accès aux soins... Pendant ce temps, alors que l’assemblée générale de l’O.N.U et son secrétaire général Antonio Guterres demandent le cessez-le-feu, Israël continue d’étrangler l’enclave alors que les camions d’aide humanitaire sont aux portes de Rafah !", déclarent les organisateurs de la marche qui réclamera un cessez-le-feu, une levée du blocus et la justice pour la Palestine.

A noter qu'une marche est aussi prévue à Villefranche-sur-Saône, à 10h au départ de la place des Arts.

Partout en France, des marches de ce type pour la Palestine ont été annoncées. La France insoumise a d'ailleurs massivement appelé à y participer. A Lyon, le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard sera dans le cortège, transformant toutefois le message officiel de la marche pour Gaza en marche pour la paix.