Antisémitisme contre ségrégation

Des enfants exécutés contre des enfants bombardés. Des cris, des larmes, des morts.

En France, des politiques sont révoltés, d'autres moins.

Des avis irréconciliables.

Des manifestations font face à des contre-manifestations.

Des drapeaux israéliens émergent dans les cortèges comme le keffié et le drapeau palestinien, et cela en plein centre-ville de Lyon.

Un conflit à des milliers de kilomètres de la France a des conséquences importantes sur nos vies quotidiennes. Je ne vous parle pas du repas de famille dominical, où il va y avoir une ambiance différente...

Et au travail, des collègues bien d'accord pour haïr l'équipe de Saint-Etienne mais beaucoup moins potes sur ce coup-là.

Et sur les réseaux sociaux, les experts en conflit ukrainien sont devenus spécialistes du proche et moyen-Orient.

Par contre, les analyses des journalistes et politiques en France sont diamétralement à l'opposé de l'avis des banlieues. Et ca ne fait que renforcer mon idée que les quartiers sont coupés du reste de l'Hexagone.

Des experts expliquent que l'antisémitisme des cités est devenu empirique. Pour y vivre, je réponds oui et non.

L'ancienne génération qui a vécu la mixité des confessions jusqu'à la fin des années 90 a assez de recul pour comprendre que le conflit israélo-palestinien ne doit pas être transposé en France.

Quand tu as comme ami, voisins, commerçants, médecins, potes du sport, des personnes de confession juive, tu prends du recul.

Par contre, aujourd'hui la ségrégation territoriale dans ces quartiers crée comme situation une génération entière qui ne connaît pour seuls juifs ceux des vidéos des exactions en Palestine occupée.

On ordonne le vivre ensemble et le respect des confessions. Mais quand tu rencontres ton premier juif à 20 ans, tu as de nombreuses années de fantasmes qui peuvent te faire penser qu'Alain Soral a raison.

La France se crée ses propres problèmes Elle conçoit le communautarisme en parquant les populations à intégrer entre eux, puis on leur reproche de ne pas s'intégrer. CQFD.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux