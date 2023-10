Grève du 13 octobre : à quoi s’attendre à Lyon et dans le Rhône ?

Ce vendredi sera une journée de grèves et de manifestations dans toute la France. Plus de six mois après les rassemblements contre la réforme des retraites, l’intersyndicale appelle à la mobilisation interprofessionnelle pour demander notamment des augmentations de salaires et dénoncer la hausse du prix de la vie.

A Lyon, une manifestation est prévue à midi au départ de la place Bellecour et devrait arriver aux abords de la préfecture du Rhône. Du côté de Villefranche-sur-Saône, le rendez-vous est donné à 16h30 sur la place du Promenoir.

Au niveau des perturbations, plusieurs secteurs seront touchés par cet appel à la mobilisation. Ce sera le cas des transports, de l’éducation ou encore de la santé. Aucune régulation de trafic n’a été demandée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry tandis que la circulation des TGV s’annonce quasi normale. Des difficultés sont par contre attendues du côté des TER. Ce sont aussi 136 écoles de Lyon qui seront impactées par des restaurants fermés le midi.

A noter que les médecins se joignent au mouvement dans le cadre d’une grève qui s’annonce "historique". Selon le syndicat MG France, Ce sont près de 80% des médecins qui pourraient cesser le travail à compter de vendredi dans le but de dénoncer la dégradation des conditions de travail et demander une revalorisation de la consultation à 30 euros.

Enfin, l'ultragauche appelle les participants aux différents mouvements de se munir de drapeaux palestiniens.