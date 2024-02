Sortie au cinéma du biopic sur l'Abbé Pierre, Robin des bois lyonnais

Né en 1912 sur la colline de Croix-Rousse, le petit Pierre, issu de parents pieux, est loin de s’imaginer le brillant destin - autant politique que religieux - qui l'attend.

En ce contexte économique difficile et à l'approche des saisons froides, les mots de l'appel de l'hiver 54, passé il y a de cela presque 70 ans, résonnent encore aujourd'hui : des combats qui durent toujours, et qu'a défendu l'Abbé Pierre durant sa vie entière. Un homme tour à tour prêtre, député, résistant, théologien, aumônier militaire : aux milles et une vies, il semble difficile de résumer une existence qui, bien qu'unique, semble en avoir sauvé des milliers d'autres. C'est le pari de Frédéric Tellier, qui a emprisonné sous les traits de Benjamin Lavernhe l'essence d'Henri Grouès, vrai nom de l'Abbé.

Créateur d'Emmaüs et de la fondation Abbé Pierre, son combat retentit particulièrement en ces temps de crise du logement, alors que sa fondation recensait à 330 000 le nombres de sans-abris en France en début d'année.

En attendant la sortie du film dans les salles de cinéma, mercredi 8 novembre, nous vous laissons avec ses propres mots, extraits de l'appel de l'hiver 54 :

"Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couvertures, paille, soupe, et où l'on lise sous ce titre "centre fraternel de dépannage", ces simples mots : "Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime".