Bénédicte Pasiecznik : "On aimerait que la Région s'engage un peu plus contre les PFAS"

Les élus écologistes réclament de la transparence de la part de la DREAL sur les sites concernés par les PFAS. "On voit que ce sont les journalistes qui nous apprennent de nouvelles choses sur les PFAS. Pourquoi il faut attendre des enquêtes journalistiques pour avoir des informations ?", s'interroge Bénédicte Pasiecznik, conseillère régionale et d'arrondissement à Lyon.

"On aimerait que la Région s'engage un peu plus. Elle a une compétence sanitaire, environnementale, économique. Mais elle ne s'est pas mobilisée. On aimerait de la conditionnalité auprès des entreprises, qu'elle interpelle plus régulièrement l'Etat", poursuit-elle, exigeant que Laurent Wauquiez s'empare du dossier des polluants éternels.

De plus en plus d'études démontrent que les PFAS s'infiltrent partout, y compris dans l'eau potable. Faut-il s'inquiéter dans l'agglomération ? "On a un captage au nord qui fournit de l'eau propre. Mais c'est plus compliqué pour les communes au sud de Lyon", reconnaît Bénédicte Pasiecznik. Boirait-elle de l'eau du robinet dans ces communes ? "Je ne sais pas, je n'y suis pas confrontée", botte-t-elle en touche.

00:00 Sites concernés par les PFAS

02:05 Toute la région concernée

02:56 Soutien de la Région ?

04:15 Métropole de Lyon/Remera

05:29 Eau toujours potable à Lyon ?

07:51 Vallée de la chimie