LOU-Bayonne : enfin un rebond pour les Rouge et Noir ?

Retrouver la victoire pour ne pas flirter avec la zone rouge. Ce samedi après-midi, le LOU reçoit l’Aviron Bayonnais dans le cadre de la 8e journée de Top 14. Douzièmes et premiers non-relégables au classement, les Lyonnais restent sur trois défaites consécutives (contre le Racing 92, le Stade Français puis Oyonnax) et doivent réagir pour leur retour à Gerland.

Pour inverser la dynamique actuelle, Fabien Gengenbacher dispose sûrement de l’effectif le plus étoffé qu’il n’a jamais eu depuis son arrivée à Lyon. Avec les retours notables des frères Taofifenua, de Liam Allen et de Beka Saginadze. Si ce n’est les absents de longue date, le staff du LOU a du choix et peut même se permettre d’en faire.

Si beaucoup d’internationaux sont de retour ce samedi, Ethan Dumortier, Jordan Taufua, Alban Roussel et Monty Ioane ont été écartés du groupe. Fort d’un effectif choisi, le LOU se verrait bien réitérer la performance de mai dernier, et une victoire 53-19 lors de sa dernière confrontation face aux Basques.

Mais l’adversaire ne vient pas pour faire de la figuration. Bayonne reste sur une grosse victoire à domicile contre Pau (35-16) et se classe neuvième au classement. Capable d’exploits retentissants en s’offrant notamment Toulouse et le Stade Français, l’Aviron gagne tout ses matchs à domicile, mais perd tout à l’extérieur (trois victoires, quatre défaites).

C’est toujours mieux qu’un LOU Rugby (deux victoires, cinq défaites) qui doit prouver à ses supporters que cet exercice 2023-24 ne sera pas celui d’une mission maintien.

Coup d’envoi de LOU-Bayonne ce samedi à 17h au Matmut Stadium.