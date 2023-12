Champions Cup : un nouveau départ pour le LOU Rugby

Les Rouge et Noir font leurs débuts en Champions Cup ce week-end. Ils se déplacent en Angleterre ce samedi à 21h pour affronter les Bristol Bears. L’occasion de d’oublier un peu le Top 14 où ils sont en difficulté : "Il faut faire la transition entre le championnat et la coupe d’Europe. On a fait le bilan de nos derniers matchs mais on s’est projeté rapidement sur le prochain, car on sait qu’il y a une vraie opportunité de se qualifier", a expliqué Fabien Gengenbacher l’a dit en conférence de presse d’avant-match.

Pas question donc de faire l’impasse pour les Lyonnais qui ont à cœur de réussir leur premier déplacement européen de la saison. Pour repartir de l’avant, il faudra se montrer rigoureux face à des Britanniques qui pointent à la huitième place du classement de Premiership. "C’est une équipe qui joue énormément. Ça va nous faire travailler sur notre défense. On s’attend à un match de haut niveau, mais aussi à un jeu différent à l’anglaise, avec un arbitre international. Ça va nous apporter de l’expérience", a résumé pour sa part le deuxième-ligne du LOU Killian Geraci, reconnaissant le besoin pour le groupe de "retrouver confiance et régularité".

Après une parenthèse britannique, les Lyonnais retrouveront le Matmut Stadium de Gerland pour des retrouvailles avec les Sud-africains des Blue Bulls le 16 décembre.