LOU-La Rochelle : le maintien n’est plus tabou

Supporter le LOU cette saison requiert un cœur accroché. Dans cette saison des plus irrégulières, les Rouge et Noir sont toujours 12es, en position de premier non-relégable. Ce samedi après-midi, les Lyonnais accueillent La Rochelle, dans le cadre de la 15e journée de Top 14. Dresser un bilan de la situation est devenu très simple : Lyon gagne à domicile mais perd à l’extérieur. Une alternance victoire-défaites qui dure depuis neuf matchs, et qui relève l’incapacité du club à enchaîner des dynamiques positives. Au fur et à mesure que les semaines défilent et que l’inquiétude grandit dans les couloirs du LOU Rugby, un mot semble prendre de plus en plus d’ampleur.

Ce vendredi, Fabien Gengenbacher s’est chargé de l’utiliser, sans tabou : "On est dans une situation où on joue le maintien. (…) Ce qu’on vit aujourd’hui, je ne suis pas surpris. C’est une phase de changement. Le mot maintien il faut qu’on l’accepte, c’est un process mental pour se préparer et les joueurs en ont conscience", expliquait le manager général en conférence de presse. Dans la première étape de ce bloc de quatre matchs, il sera privé de Félix Lambey (préservé pour Oyonnax) mais pourra compter sur le retour des frères Taofifenua (Sébastien a été autorisé à jouer par le staff du XV de France, Romain est remis d’une blessure à la jambe).

"Jouer sa vie sur le terrain"

En parlant des joueurs, l’un d’entre eux avait sans doute compris le nouveau discours de son entraîneur, obligé de revoir les objectifs du LOU à la baisse. Pour Maxime Gouzou, "Ce groupe n’est pas fait pour jouer le maintien, mais on y est. C’est simple, il faut jouer sa vie sur le terrain", appuyait le troisième ligne lyonnais. Jouer sa vie suffira-t-il pour venir à bout du Stade Rochelais ? Les Néo-Aquitains ne sont pas non plus à leur place, avec une décevante huitième place après 14 journées. Le dernier finaliste du Top 14 reste sur une victoire contre la lanterne rouge Montpellier et arrive dans un stade lyonnais qui n’a pas été repris en championnat depuis cinq matchs.

"C’est une équipe très dense, qui va nous proposer beaucoup de combat, notamment devant", analysait le demi de mêlée Martin Page-Relo. Sans négliger les aspects tactiques et techniques, le LOU devra remporter un match dans le match : celui de la bataille physique. En cas de victoire, les Lyonnais se donneraient un peu d’air et pourraient aborder plus sereinement le derby contre Oyonnax le week-end prochain.

Coup d’envoi de LOU Rugby-Stade Rochelais ce samedi à 15h, au Matmut Stadium.