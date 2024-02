LOU-La Rochelle : une belle victoire pour se relancer (28-17)

Ce samedi après-midi, les rugbymen lyonnais ont prouvé qu'ils avaient de la ressource à l'occasion de la réception du Stade Rochelais.

Aux portes de la zone rouge, les Rouge et Noir devaient absolument se relancer à Gerland.

Les supporters lyonnais craignaient le pire avec le premier essai signé Yoan Tanga Mangene dès la 8e minute. Et un nouveau moins d'un quart d'heure plus tard par Quentin Lespiaucq-Brettes, qui permettait à La Rochelle de faire le break (3-14).

Fort heureusement, les hommes de Fabien Gengenbacher se réveillaient rapidement. A la 27e minute, Baptiste Couilloud inscrivait le premier essai lyonnais, transformé par Paddy Jackson (10-14).

LYON RÉDUIT L'ÉCART



La superbe offrande de Radradra pour Couilloud qui va inscrire un magnifique essai

A la mi-temps, les deux formations restaient en contact (10-17).

Baptiste Couilloud était celui qui permettait aux Lyonnais de prendre l'avantage pour la première fois de al rencontre à la 48e, avec un second essai (20-17).

COUILLOUD VOIT DOUBLE



Baptiste Couilloud inscrit son deuxième essai de la rencontre et son 50ème en TOP 14

La Rochelle ne parvenait plus à se montrer dangereux. Et Yanis Charcosset se chargeait d'enfoncer l'adversaire avec un troisième essai à la 75e (28-17).

Romain Taofifenua était forcément ravi de cette belle victoire au micro de Canal+ Sport : "Ça fait du bien. On avait besoin de se retrouver. Quand on est au complet, on arrive à se sublimer. S'il n'y avait pas de révolte maintenant, ça allait être compliqué. On a vu de bonnes choses dans le jeu. J'espère que ce sera de bon augure pour la suite. Ça fait du bien de retrouver le groupe. On construit notre histoire sur toute la saison. On avait tous besoin de se retrouver et de faire une grosse performance".

Samedi prochain, le LOU recevra le promu Oyonnax, pour un duel de mal-classés.